Ирек Зиннуров связал пенсионную реформу с необходимостью роста пенсий

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ, ватерполист, призер двух Олимпиад Ирек Зиннуров связал необходимость пенсионной реформы с тем, что российские пенсионеры «должны получать достойную пенсию». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
В своем комментарии парламентарий заверил, что при рассмотрении в парламенте идеи Правительства России о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин обязательно будет учитываться общественное мнение.
«Мы должны слышать мнение поколения, которому предстоит жить по принимаемым сейчас законам», – подчеркнул Зиннуров. По его мнению, в ходе реформы должны быть найдены универсальные механизмы, которые обеспечат работу пенсионной системы.
Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года.
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