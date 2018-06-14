Ирек Зиннуров связал пенсионную реформу с необходимостью роста пенсий

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал решение Правительства об увеличении пенсионного возраста.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ, ватерполист, призер двух Олимпиад Ирек Зиннуров связал необходимость пенсионной реформы с тем, что российские пенсионеры «должны получать достойную пенсию». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В своем комментарии парламентарий заверил, что при рассмотрении в парламенте идеи Правительства России о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин обязательно будет учитываться общественное мнение.

«Мы должны слышать мнение поколения, которому предстоит жить по принимаемым сейчас законам», – подчеркнул Зиннуров. По его мнению, в ходе реформы должны быть найдены универсальные механизмы, которые обеспечат работу пенсионной системы.

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года.

