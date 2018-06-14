Кудряшов и Гранат не попали в стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Матч сборных России и Саудовской Аравии стартует в московских «Лужниках» 14 июня в 18.00.

(Москва, 14 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболисты казанского «Рубина» Федор Кудряшов и Владимир Гранат не попали в стартовый состав сборной России на матч открытия чемпионата мира-2018. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской команды.

Игру против сборной Саудовской Аравии с первых минут у россиян начнут голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Головин, Александр Самедов, Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов.

Сборная России на домашнем чемпионате мира сыграет в группе A, ее соперниками станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.