Первый бесплатный поезд привез в Казань из Москвы 560 болельщиков ЧМ-2018

Болельщики посетят матч сборных Австралии и Франции.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казань из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу. 560 человек приехали в столицу Татарстана на игру сборных Австралии и Франции, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

На период проведения ЧМ-2018 назначены 116 дополнительных поездов для болельщиков. Они будут следовать из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Волгограда в Казань. Болельщикам выделено более 22,6 тыс. мест.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 16 июня состоится матч Австралия – Франция.