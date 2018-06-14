Ким Чен Ын направил Владимиру Путину личное послание

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Президенту России Владимиру Путину личное послание. Письмо российскому лидеру передал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, сообщает РБК.
В ходе беседы с гостем из Северной Кореи Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну совершить поездку в Россию, которое ранее сделал в ходе визита в Пхеньян министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По мнению Путина, Высший руководитель КНДР мог бы приехать на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке, или просто так, без привязки к международным событиям.
Также Президент России поприветствовал активизацию контактов между Северной Кореей и Соединенными Штатами.
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