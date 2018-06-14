Дарья Санникова: Каждый турист в Казани должен попробовать казылык

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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Руководитель городского Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова назвала места, обязательные к посещению туристов в Казани и сувениры, которые стоит привезти из татарстанской столицы. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной туристическим маршрутам и проектам республики во время проведения чемпионата мира по футболу.
В качестве сувенира из Казани обязательно стоит привезти колбасу из конины — казылык, уверена Санникова.
«Казанским туристам я бы советовала обязательно прокатиться на ладье по озеру Кабан. Это очень интересно. Также обязательно нужно посетить панорамную площадку в Кремле и встать на то место, где видно и мечеть, и крест православного храма. Именно об этом месте когда-то писал Александр Дюма, что нигде в мире не встретишь такого дружества, как в Казани», — отметила Дарья Санникова.
Каждый приехавший в Казань турист также должен обязательно поучаствовать в мастер-классе по изготовлению эчпочмака и увести рецепт с собой домой.
Кроме того, в Казани стоит посетить экскурсию по ночному городу и подняться на одну из смотровых площадок, чтобы сделать селфи на фоне татарстанской столицы на 25-м этаже, поделилась руководитель Комитета содействия развитию туризма.
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