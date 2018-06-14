В Казани откроется визовый центр Украины

Всего в России появятся восемь украинских визовых центров.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). МИД Украины откроет 56 новых визовых центров за рубежом, в том числе в России. Об этом сообщает департамент консульской службы ведомства в Facebook.

С 15 июня по 1 августа в разных странах появятся 56 новых визовых центров, которые будут принимать ходатайства иностранных граждан при оформлении виз для въезда в Украину, говорится в сообщении.

В России украинские визовые центры откроются в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

В настоящее время между Россией и Украиной действует безвизовый режим, но с 1 января вступил в силу биометрический контроль для иностранных граждан, въезжающих в страну, в том числе для россиян.