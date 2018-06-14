Глава Минэкологии РТ принял участие в обсуждении программы сохранения снежных барсов

Заседание Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем проходит в Кыргызстане.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сегодня в Кыргызской Республике принял участие в работе III заседания Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

Как сообщается на официальном интернет-портале Минэкологии РТ, конференция, собравшая представителей 12 стран ареала обитания снежного барса, продлится два дня.

Государства намерены обсудить ход мероприятий по сохранению популяции снежного барса, уже реализуемых в каждой из стран, а также обговорить те, что еще только планируются, включая варианты финансирования совместных проектов и способы пресечения торговли дикими животными.

Участники конференции презентуют свои рабочие группы и конкретный план действий каждой из них на региональном, национальном и глобальном уровнях в части оценки численности снежных барсов, сбережения и защиты диких кошек.

«В Республике Татарстан планируется создание центра разведения уникального зверя, где будет обеспечиваться успешное размножение и выращивание молодняка для их дальнейшего выпуска в природу. Предстоит огромная работа», — рассказал Александр Шадриков.

Глава Минэкологии РТ уверен, что совместными усилиями участникам программы удастся достичь общей цели.

