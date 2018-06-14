В Елабуге при столкновении с грузовиком погиб водитель «ГАЗели» с чипсами

Авария произошла сегодня днем на 1010-м километре трассы М7.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Елабуге при столкновении с грузовиком скончался водитель «ГАЗели», перевозившей чипсы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня днем на 1010-м километре трассы М7.

На место инцидента отправились сотрудники ПСЧ №75, спасатели ЗПСО №5, медики и полицейские.

В результате водитель «КАМАЗа» получил ушиб грудной клетки, а 45-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте до прибытия медиков.

Сотрудники МЧС деблокировали погибшего и пострадавшего, оцепили место аварии, а также отключили аккумуляторы машин.