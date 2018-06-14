«АК БАРС» Банк вновь получил престижную награду «Элита фондового рынка»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в среду, 13 июня 2018 года, провела ежегодную церемонию награждения победителей конкурса «Элита фондового рынка». Конкурс определил наиболее активных и успешных участников фондового рынка. Лауреатом в номинации «Компания Поволжского региона» в третий раз подряд стал «АК БАРС» Банк.
«„АК БАРС“ Банк уже был отмечен наградами НАУФОР в 2015 и 2016 годах, и был вновь удостоен в нынешнем, что свидетельствует о высокой оценке экспертами нашей работы в инвестиционном бизнесе и высоком доверии к банку», — прокомментировал начальник управления торговых операций «АК БАРС» Банка Дмитрий Тренин.
По традиции местом проведения мероприятия был выбран Московский городской гольф-клуб на улице Довженко. Церемонией руководили ведущая телеканала «Россия 24» Ирина Россиус и ее коллега, экономический обозреватель телеканала Александр Кареевский.
Стоит отметить, что конкурс «Элита фондового рынка» — один из наиболее престижных ежегодных конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Мероприятие проводится НАУФОР с 2000 года. Жюри анализирует анкеты участников и отбирает лучших в 16 номинациях по различным сферам деятельности на фондовом рынке.
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