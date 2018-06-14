Видео опрокинувшегося после столкновения с «ГАЗелью» «КАМАЗа» в Высокогорском районе РТ

Авария произошла на трассе М7 при движении возле садового товарищества «Щербаковка».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия ДТП в Высокогорском районе, где после столкновения с «ГАЗелью» «КАМАЗ» дорожных работников завалился на бок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на трассе М7 при движении возле садового товарищества «Щербаковка». В результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы сообщают о серьезном дорожном заторе на данном участке автодороги.