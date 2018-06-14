Инцидент случился сегодня на парковке здания №2 по улице Аграрная в 16.14.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани возле Агропромышленного парка на ходу загорелась «ГАЗель», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился сегодня на парковке здания №2 по улице Аграрная в 16.14.

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №6 оперативно справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины случившегося.