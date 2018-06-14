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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани оштрафовали мужчин, угрожавших расправой старшине присяжных Верховного суда, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд выяснил, что в феврале в Верховном суде республики начали рассматривать дело в отношении троих участников группировки «Грязь», их обвиняли в убийстве. Через месяц была сформирована коллегия присяжных заседателей, в состав которых и вошла жертва злоумышленников.
31-летний друг одного из фигурантов решил угрозами заставить старшину присяжных вынести положительный вердикт о невиновности последнего. Для этого мужчина привлек своего 57-летнего знакомого, опасаясь, что старшина может узнать его, ведь некогда он участвовал в заседании в качестве зрителя.
В середине апреля соучастники явились к женщине на работу, старший товарищ поднялся в кабинет жертвы и принялся угрожать физической расправой ей и ее родственникам.
Суд признал их виновными по статьям «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» и «Организация угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением правосудия». Дело рассмотрели в особом порядке.
В результате 31-летнего и 57-летнего мужчину оштрафовали на 110 и 120 тысяч рублей соответственно.
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