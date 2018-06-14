Металлические вишни челнинских кузнецов доставили в Кемерово

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(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Металлические вишни от челнинских кузнецов доставили в Кемерово, об этом рассказал корреспонденту «Татар-информ» скульптор по металлу Рамис Газизов.
Челнинский кузнец Рамис Газизов присоединился к всероссийской акции, инициатором которой выступила Ульяновская гильдия кузнецов. Она решила создать древо памяти, посвященное трагически погибшим детям в ТЦ «Зимняя вишня». Гильдия обратилась к кузнецам России с просьбой выковать железные вишни и прислать их в Кемерово.
фото: Рамис Газизов
Челнинцы выковали не одну, а шесть вишенок и поместили их на одну ветвь. Размером каждая вишенка оказалась примерно в 2-3 сантиметра. Такие параметры задали авторы проекта. Отправили детали будущего памятника челнинские кузнецы почтой. И вот недавно пришло уведомление и фотография от организаторов проекта, которые сообщили, что вишневая ветвь челнинцев благополучно добралась до адресата.
«В нашей мастерской три кузнеца. Каждый сделал по две вишенки, мы их поместили на одну ветвь. Работа была несложной по трудоемкости, хотя эмоционально, конечно, было непросто. Мы очень рады, что смогли принять участие в таком важном проекте», — сказал Газизов.
Когда скульптура будет собрана полностью, пока не уточняется.
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