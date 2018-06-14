Главное
В Казани оштрафовали мужчин, угрожавших расправой старшине присяжных Верховного суда

Татар-информ

14 июня 2018, 16:28

Общество

Сергей Иванов назвал топ-5 мест для туристов в Казани

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов, Михаил Захаров

По мнению председателя Госкомитета РТ по туризму, каждый обязательно должен попасть в Кремль, увидеть Болгар и Свияжск.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов назвал топ-5 мест, которые нужно посетить в Казани. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной туристическим маршрутам и проектам республики во время проведения чемпионата мира по футболу. 

Всем туристам нужно обязательно посетить Казанский Кремль и посмотреть на падающую башню Сююмбике, попробовать лапшу и чак-чак в местных заведениях, съездить на остров Свияжск и посмотреть летний Болгар, а также сходить на какой-нибудь концерт в рамках культурной программы мундиаля, отметил Иванов.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐµÐ¼ ÐŸÐµÑÐ¾ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÑÑ - Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°

В качестве сувениров из Татарстана следует везти чак-чак и татарский чай, бижутерию в болгарском стиле, а также повседневную одежду с использованием татарского орнамента, сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Следующая новость

Светлана Захарова заявила об ответственности государства за людей предпенсионного возраста
Новости дня
17:46
Сборная Японии провела первую открытую тренировку на стадионе «Рубин»

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши.

17:42
Светлана Захарова заявила об ответственности государства за людей предпенсионного возраста

Депутат Госсовета РТ отреагировала на решение Правительства о пенсионной реформе.

17:40
Первый бесплатный поезд привез в Казань из Москвы 560 болельщиков ЧМ-2018
17:34
Ирек Зиннуров связал пенсионную реформу с необходимостью роста пенсий

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал решение Правительства об увеличении пенсионного возраста.

17:30
В Казани откроется визовый центр Украины

Всего в России появятся восемь украинских визовых центров.

17:26
Кудряшов и Гранат не попали в стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Матч сборных России и Саудовской Аравии стартует в московских «Лужниках» 14 июня в 18.00.

17:24
Минниханов открыл в Казани фестиваль болельщиков FIFA

С 14 июня по 15 июля в рамках чемпионата мира по футболу 2018 в Казани пройдет Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest.

17:21
Дарья Санникова: Каждый турист в Казани должен попробовать казылык

По мнению руководителя Комитета содействия развитию туризма Казани, все туристы должны привезти из татарстанской столицы колбасу из конины.

17:19
В Казани оштрафовали мужчин, угрожавших расправой старшине присяжных Верховного суда

Злоумышленники попытались склонить женщину к вынесению положительного вердикта в пользу одного из членов преступной группировки «Грязь».

17:18
Ким Чен Ын направил Владимиру Путину личное послание
17:12
В РТ разработают технологический регламент переработки отходов животноводства
17:09
В Елабуге при столкновении с грузовиком погиб водитель «ГАЗели» с чипсами

Авария произошла сегодня днем на 1010-м километре трассы М7.

17:07
За развращение школьницы жителя Заинска наказали обязательными работами

27-летний молодой человек подкараулил школьницу в подъезде одного из многоквартирных домов города.

17:04
Айрат Фаррахов прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Депутат Госдумы от Татарстана уверен, что пенсии могут вырасти только после пенсионной реформы.

16:57
Видео опрокинувшегося после столкновения с «ГАЗелью» «КАМАЗа» в Высокогорском районе РТ

Авария произошла на трассе М7 при движении возле садового товарищества «Щербаковка».

16:56
Металлические вишни челнинских кузнецов доставили в Кемерово

Вишни украсят древо памяти, посвященное трагически погибшим детям в ТЦ «Зимняя вишня».

16:46
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка об истории мирового футбола

Для посетителей библиотеки представлены журналы и газеты с материалами на футбольную тематику.

16:43
В Казани возле Агропромышленного парка на ходу загорелась «ГАЗель»

Инцидент случился сегодня на парковке здания №2 по улице Аграрная в 16.14.

16:40
«АК БАРС» Банк вновь получил престижную награду «Элита фондового рынка»
16:28
Сергей Иванов назвал топ-5 мест для туристов в Казани

По мнению председателя Госкомитета РТ по туризму, каждый обязательно должен попасть в Кремль, увидеть Болгар и Свияжск.

16:15
Стала известна дата прощания с Говорухиным
16:12
В Крыму скончался карикатурист Вячеслав Бибишев

Сейчас решается вопрос доставки тела художника в Татарстан.

16:07
Марат Ахметов поздравил Кукморский район РТ с историческим достижением по надою молока

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах района за сутки произвели 250 тонн молока.

16:04
С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно
15:55
«Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по спору с «Нафтогазом»
События

14 июняВзращенный Казанью: 10 фактов о Станиславе Говорухине в воспоминаниях коллег-земляков

14 июняАйрат Фаррахов: повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет — не самый жесткий вариант

14 июняЧМ по футболу в Казани: на каких улицах ограничат движение и как добираться домой

14 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь