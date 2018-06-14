Сергей Иванов назвал топ-5 мест для туристов в Казани

По мнению председателя Госкомитета РТ по туризму, каждый обязательно должен попасть в Кремль, увидеть Болгар и Свияжск.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов назвал топ-5 мест, которые нужно посетить в Казани. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной туристическим маршрутам и проектам республики во время проведения чемпионата мира по футболу.

Всем туристам нужно обязательно посетить Казанский Кремль и посмотреть на падающую башню Сююмбике, попробовать лапшу и чак-чак в местных заведениях, съездить на остров Свияжск и посмотреть летний Болгар, а также сходить на какой-нибудь концерт в рамках культурной программы мундиаля, отметил Иванов.

В качестве сувениров из Татарстана следует везти чак-чак и татарский чай, бижутерию в болгарском стиле, а также повседневную одежду с использованием татарского орнамента, сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму.