В Крыму скончался карикатурист Вячеслав Бибишев

Сейчас решается вопрос доставки тела художника в Татарстан.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Крыму на 55-м году жизни скончался председатель сатирической секции Союза художников Татарстана и глава Гильдии карикатуристов РТ, заслуженный работник культуры республики Вячеслав Бибишев. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела развития музейного дела Министерства культуры РТ Дамир Натфуллин.

Причина смерти художника пока неизвестна. Известно, что в Крыму Бибишев работал над выставкой «Крым в моем сердце».

Сейчас решается вопрос доставки тела карикатуриста в Татарстан. 14 июля Бибишеву должно было исполниться 55 лет.

Вячеслав Бибишев родился в городе Коврове Владимирской области, окончил архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. С 1982 года начал печататься как художник в республиканских СМИ. Член Союза художников РТ и председатель сатирической секции этого союза, член Союза журналистов РТ, председатель Гильдии карикатуристов РТ.

Работы художника появлялись в таких СМИ, как «АиФ», «Спид-Инфо», «Казанские ведомости», «Труд», «Известия», «Советский спорт», «Комсомольская правда», «Вечерняя Казань», «Идель», «Сабыйга», «Салават купере», «Республика Татарстан», «Молодежь Татарстана», «Казань», «Казанское время», «Чаян», «Крокодил».

Лауреат республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо-2005» в номинации «Имя в журналистике», лауреат и дипломант международных выставок, конкурсов картуна, карикатуры, шаржа и сатирической графики.