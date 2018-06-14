С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). «МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию — теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Это позволит болеть за любимую команду где угодно: в дороге, на прогулке, в кафе.
Широкое покрытие сети и скорость мобильного Интернета от «МегаФона» позволяет следить за игрой с экрана своего смартфона или планшета где бы ни находился зритель. Причем для абонентов оператора трафик при просмотре не тарифицируется.
Для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день. Клиенты остальных тарифов — 14 дней. Для всех абонентов «МегаФона» в МегаФон.ТВ на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик.
«Этим летом в России проходит знаковое событие в мире футбола. Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты не пропустили ни одного яркого футбольного события и смогли посмотреть лучшие игры в прямом эфире в сервисе «МегаФон.ТВ», — комментирует Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс».
Сегодня в «МегаФон.ТВ» зарегистрировано уже более 3 млн клиентов. 68 процентов зрителей смотрят «МегаФон.ТВ» на смартфонах. Кроме телефонов и планшетов, сервис доступен в вебе, на телевизорах с функцией SmartTV и приставках Apple TV.
«МегаФон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного Интернета. По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих базовых станций всех сетей. А компания OOKLA, которая разработала приложение Speedtest, признала мобильный Интернет от «МегаФона» самым быстрым в России, на основании 8 млн замеров от пользователей. Высокие скорости и широкое покрытие сетей позволяет смотреть «МегаФон.ТВ» онлайн на своих устройствах в любом месте.
Ролик об акции — https://youtu.be/XadhXlX0tYs
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