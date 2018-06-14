Стала известна дата прощания с Говорухиным

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании палаты заявил, что прощание начнется 16 июня в 9 утра по московскому времени.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 16 июня, в субботу, состоится прощание с режиссером Станиславом Говорухиным, который скончался сегодня на 83-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».



Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании палаты заявил, что прощание начнется в 9 утра по московскому времени. Он отметил, что о месте прощания будет сообщено дополнительно.



Смерть кинорежиссера стала для многих неожиданной. Актер Марат Башаров заявил, что с кончиной Говорухина ушла целая эпоха нашего кинематографа.