В РТ разработают технологический регламент переработки отходов животноводства

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Татарстане разработают единый технологический регламент переработки отходов животноводства. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещании, провел которое председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.
С начала 2019 года истекает срок лицензий на обращение с отходами животноводства (речь идет о навозе), которые были выданы в 2015 году. То есть до вступления в силу федеральных законов о лицензировании отдельных видов деятельности и об отходах производства и потребления.
Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, размещению, хранению и утилизации отходов I – IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию. К таким классам опасности относится навоз.
Лицензирование касается тех предприятий, которые определяют навоз как отход производства. Если навоз используется как удобрение, то необходимо разработать технические условия его получения, внести сведения в соответствующий реестр и получить сертификат.
Все навозохранилища и жижесборники должны пройти государственную экологическую экспертизу. Также должны быть проведены исследования, которые покажут, можно ли размещать такие объекты в определенной местности.
Основная претензия проверяющих структур заключается в том, что навоз «разбрасывается где попало». «Проблему нужно решать в комплексе, – заявил Хадеев. – Необходимо разработать методические рекомендации для сельхозпроизводителей. Некоторые из них не исполняют требования из-за незнания, а в мелких хозяйствах и экологи есть не везде».
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