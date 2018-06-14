В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка об истории мирового футбола

Для посетителей библиотеки представлены журналы и газеты с материалами на футбольную тематику.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Гол! История мирового футбола». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Экспозиция посвящена чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня и будет проходить по 15 июля в 11 городах России, в том числе и в столице Татарстана. Для посетителей библиотеки представлены журналы и газеты с материалами на футбольную тематику. В статьях рассказывается об истории возникновения этой популярной игры и перспективах ее развития.

Значительное место в экспозиции занимают материалы о спортивной Казани. Из них можно узнать о развитии спорта в Татарстане, приобщении детей к здоровому образу жизни, посещении спортивных секций и кружков, а также о многом другом.

Выставка будет работать до 30 июня.