По требованию прокуратуры у татарского ТЮЗа в Казани появились парковочные места для инвалидов

Прокуратура потребовала, чтобы руководитель театра устранил нарушения закона.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры инвалидам выделили парковочные места возле Татарского театра юного зрителя имени Габдулы Кариева в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры выяснили, что на парковке, которая принадлежит театру, нет специальных мест для автомобилей инвалидов, отмеченных знаками и разметкой. По закону возле культурно-зрелищных учреждений для специальных автотранспортных средств надлежит выделить не менее десяти процентов бесплатных парковочных мест, другие водители не имеют права их занимать.

В итоге прокуратура потребовала, чтобы руководитель театра устранил нарушения. После вмешательства надзорного ведомства на парковке выделили места для инвалидов, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.