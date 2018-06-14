По требованию прокуратуры у татарского ТЮЗа в Казани появились парковочные места для инвалидов

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Фото: pixabay.com/сreative сommons СС0
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры инвалидам выделили парковочные места возле Татарского театра юного зрителя имени Габдулы Кариева в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуроры выяснили, что на парковке, которая принадлежит театру, нет специальных мест для автомобилей инвалидов, отмеченных знаками и разметкой. По закону возле культурно-зрелищных учреждений для специальных автотранспортных средств надлежит выделить не менее десяти процентов бесплатных парковочных мест, другие водители не имеют права их занимать.
В итоге прокуратура потребовала, чтобы руководитель театра устранил нарушения. После вмешательства надзорного ведомства на парковке выделили места для инвалидов, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.
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