Арбитражный суд РТ признал Анатолия Ливаду банкротом

Требования кредиторов к главе казанской строительной группы составляют 830 млн рублей.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ признал директора казанской строительной группы «Фон» Анатолия Ливаду банкротом по иску банка ФК «Открытие». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В начале июня кредиторы Анатолия Ливады обратились в Арбитражный суд РТ с просьбой признать его банкротом. Требования кредиторов к должнику составляют 830 млн рублей, но реестр при этом пока не закрыт.

Иск ФК «Открытие» был подан в начале этого года, истец выставил сумму требований в 208,8 млн рублей. В ходе рассмотрения дела в реестр требований кредиторов должника были включены требования в размере более 620 млн рублей.

Глава ГК «Фон» был арестован в марте прошлого года. По версии следствия, Ливада продавал квартиры в домах, на строительство которых не имел разрешения.