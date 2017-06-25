В городах Татарстана гает-намазы прочтут в 7 часов

В мечетях, расположенных в деревнях и селах, праздничные намазы начнутся через полчаса после восхода.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Праздничные намазы в честь Ураза-байрама в мечетях Татарстана будут организованы в разное время. В городских мечетях гает-намазы начнут читать в 7 часов утра, тогда как в сельских – через полчаса после восхода солнца. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечается в сообщении муфтията республики, праздничные проповеди начнутся за полчаса до намазов.

В Казани основное торжество будет организовано в Галеевской мечети. В 6.40 муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин начнет читать проповедь, а в 7.00 состоится гает-намаз. В 7.05 глава ДУМ РТ прочтет хутбу – особую праздничную проповедь. После этого пришедших в храм угостят блинами.

В столице Татарстана празднование Ураза-байрма продолжится в городских парках, где состоятся мероприятия для детей и их родителей. Так, в 13 часов начнутся праздники в мечетях «Гаилэ» (ул. Файзи, д. 2) и «Сабырлар» (поселок Вороновский). В 14 же часов стартует праздничное мероприятие в парке «Калейдоскоп», которое проведет мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов.