Владимир Леонов про ЧМ: Несмотря на всеобщий скепсис, я болею за Россию

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов признался, что на предстоящем чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную России. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной готовности татарстанской столицы к предстоящему мундиалю.
Несмотря на скепсис, который в определенной степени существует после тестовых матчей нашей сборной, хочется, чтобы предстоящий чемпионат открылся победами на играх с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, отметил министр.
«Будем болеть как минимум всей страной и пожелаем большой удачи нашим футболистам и тренерскому штабу», — заявил министр.
Из иностранных команд министру симпатизирует сборная Колумбии. Это очень классные ребята, очень колоритные и интересные, подчеркнул Леонов.
По словам министра, на мундиале могут «выстрелить» японцы или австралийцы. В последнее время также много говорят про сборную Бельгии, которая может стать фаворитом соревнований. После домашнего чемпионата есть большая мотивация и у сборной Бразилии, поделился Леонов.
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