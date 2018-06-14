Владимир Леонов про ЧМ: Несмотря на всеобщий скепсис, я болею за Россию

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан отметил, что он неравнодушен к сборной Колумбии.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов признался, что на предстоящем чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную России. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной готовности татарстанской столицы к предстоящему мундиалю.

Несмотря на скепсис, который в определенной степени существует после тестовых матчей нашей сборной, хочется, чтобы предстоящий чемпионат открылся победами на играх с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем, отметил министр.

«Будем болеть как минимум всей страной и пожелаем большой удачи нашим футболистам и тренерскому штабу», — заявил министр.

Из иностранных команд министру симпатизирует сборная Колумбии. Это очень классные ребята, очень колоритные и интересные, подчеркнул Леонов.

По словам министра, на мундиале могут «выстрелить» японцы или австралийцы. В последнее время также много говорят про сборную Бельгии, которая может стать фаворитом соревнований. После домашнего чемпионата есть большая мотивация и у сборной Бразилии, поделился Леонов.