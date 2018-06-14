УНИКС расстался с центровым

Клуб и Григорий Шуховцов расторгли контракт по обоюдному согласию.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня руководство казанского УНИКСа сделало первые кадровые выводы по итогам сезона. Клуб и центровой Григорий Шуховцов расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует пресс-служба команды.

«Клуб благодарит игрока за самоотверженную игру и желает успеха в дальнейшей карьере», – отмечается в сообщении об уходе Шуховцова.

35-летний центровой перешел в УНИКС прошлым летом из краснодарского «Локомотива-Кубани». Шуховцов принял участие в 13 из 24 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, проводя на площадке в среднем по 5 минут и 7 секунд, набирая 1,9 очка, делая по 1,8 подбора и 0,2 передачи.

УНИКС финишировал в регулярном чемпионате на втором месте, но в «Финале четырех» Единой лиги ВТБ проиграл в обоих матчах, уступив «Химкам» и «Зениту».