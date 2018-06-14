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Татар-информ

14 июня 2018, 20:07

Спорт

В конных скачках в Елабуге состоятся четыре заезда

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На финиш выйдут рысаки, чистокровные и лошади улучшенной породы.

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В день празднования Сабантуя на городском ипподроме Елабуги состоятся конные скачки. Праздник плуга в городе будут отмечать 16 июня. Конно-спортивные соревнования стартуют в 9 утра.

По словам организаторов, в конных скачках примут участие 14 человек, но их количество может увеличиться. Это представители крестьянско-фермерских хозяйств района, частные владельцы, а также воспитанники и тренеры конно-спортивной школы «Кентавр».

Всего планируется 4 заезда. На финиш отдельно выйдут рысаки до 4 лет, чистокровные породы, лошади улучшенной полнокровной породы, а также рысаки старше 4 лет. В зависимости от породы и заезда наездникам предстоит пробежать от 1,2 км до 2,2 км дистанции.
 

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