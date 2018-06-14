Песков отреагировал на совет россиянкам по общению с иностранцами: «Сами разберутся»

Пресс-секретарь Президента РФ назвал российских женщин самыми лучшими в мире.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Российские женщины сами решат, как им общаться с иностранцами, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая рекомендовала россиянкам воздержаться от интимной связи с иностранными болельщиками.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами», — заявил Песков.

По его словам, это лучшие женщины в мире, добавил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря Путина.