Песков отреагировал на совет россиянкам по общению с иностранцами: «Сами разберутся»

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Российские женщины сами решат, как им общаться с иностранцами, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на слова главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая рекомендовала россиянкам воздержаться от интимной связи с иностранными болельщиками.
«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами», — заявил Песков.
По его словам, это лучшие женщины в мире, добавил он.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков сохранил за собой должность пресс-секретаря Путина.
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