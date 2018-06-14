В Казани прошли первые тренировки приехавших на чемпионат мира по курэш национальных сборных

Первой тренировку на базе казанского Дворца единоборств «Ак Барс» провела команда Болгарии.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» провела первую предтурнирную тренировку национальная сборная Болгарии по борьбе курэш. Уже завтра ей предстоит выйти на ковер чемпионата мира в селе Мингер Сабинского района РТ.

«Команда полностью готова. Приехал максимально сильный состав. И, слава Богу, все семь спортсменов без травм и здоровы. Нам хорошо знакомы борцы сборной России, но мы никогда ни под кого конкретно не готовимся, просто приезжаем и боремся», – пояснил представитель болгарской сборной Иван Автутов.

«В Болгарии практически все, кто занимается различными школами борьбы дзюдо, борьбой вольной и классической, самбо, занимаются и борьбой курэш. По сути дела, это национальная болгарская борьба. У нас есть государственная заинтересованность в развитии этой борьбы и есть планы зарегистрировать курэш как культурно-историческое наследие Болгарии», – добавил он.

После работы на тренажерах и стандартной беговой разминки болгарские борцы перешли к отработке бросков прогибом через грудь в различных вариантах.

До вечера тренировки также должны провести национальные сборные Узбекистана и России.