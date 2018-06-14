В Челнах осудили мужчину за вымогательство денег на лечение венерического заболевания

Суд признал рэкетира виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мужчину осудили за вымогательство денег на лечение венерического заболевания своей знакомой, сообщает городской суд.

Молодая челнинка после интимной близости почувствовала недомогание и потребовала от партнера деньги на лечение, обвинив его в том, что он «наградил» ее венерической болезнью. Отметим, что просила она немного — всего 5 тысяч рублей, да и недуг не входил в топ-список серьезных заболеваний, передаваемых половым путем. Мужчина отказался платить, сославшись на то, что к ее проблеме он не причастен.

Тогда женщина обратилась к своему знакомому за помощью. Попросила поговорить с любовником «по-мужски».

В итоге мужчина вывез жертву в безлюдное место и стал требовать от него уже не 5, а 30 тысяч рублей. Тот отказывался платить, даже предъявил справку о том, что не является носителем венерических заболеваний. Тогда вымогатель ударил его несколько раз по лицу. После чего они вдвоем поехали к банкомату, где потерпевший снял 15 тысяч рублей, имевшихся у него на карте. Забрав деньги, вымогатель взял у несчастного обещание, что через несколько дней он отдаст всю сумму.

Однако через несколько суток аппетиты рэкетира выросли, он начал требовать 85 тысяч рублей. Таких денег у потерпевшего не было. Тогда вымогатель повез его в магазин электронной техники, чтобы заставить оформить на себя кредит на телевизор. Но в кредите ему отказали.

В конечном счете вымогатель забрал ключи от отечественной машины, которая принадлежала жертве. И еще потребовал передать еще 4 тысячи рублей — якобы для помощи «братьям», отбывающим сроки в заключении. И тут мужчина наконец-то понял — пора обращаться в полицию.

Суд признал подсудимого виновным в вымогательстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.