Сборная Колумбии осталась на поле без своего лидера

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Свою первую тренировку в Казани участвующая в чемпионате мира по футболу сборная Колумбии провела без одного из ведущих игроков – полузащитника Хамеса Родригеса.
Всего в тренировке колумбийцев на территории центра стендовой стрельбы «Свияга» принял участие 21 футболист из 23, значащихся в официальной заявке сборной на мундиаль. Не вышли на поле полузащитник мюнхенской «Баварии» 27-летний Хамес Родригес и хавбек же из аргентинского «Бока Хуниорс» 24-летний Вильмар Барриос.
Барриос в число лидеров своей сборной не входит, а вот Родригес заслуженно считается одним из ведущих игроков национальной команды. За «Баварию» в минувшем сезоне Родригес провел в трех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 13 результативных передач. И для суперклуба, и для полузащитника числа впечатляющие.
Поэтому отсутствие Родригеса на тренировке опечалило фанатов, хотя причина этого могла быть самой банальной. Никакой информации из штаба сборной Колумбии, касающейся полузащитника, пока не поступало. Ни тренеры, ни игроки с журналистами в ходе тренировки не общались.
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