Главное
По требованию прокуратуры у татарского ТЮЗа в Казани появились парковочные места для инвалидов

Татар-информ

14 июня 2018, 14:46

Спорт

Сборная Колумбии осталась на поле без своего лидера

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров


Полузащитник Хамес Родригес отсутствовал на открытой тренировке.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Свою первую тренировку в Казани участвующая в чемпионате мира по футболу сборная Колумбии провела без одного из ведущих игроков – полузащитника Хамеса Родригеса.

Всего в тренировке колумбийцев на территории центра стендовой стрельбы «Свияга» принял участие 21 футболист из 23, значащихся в официальной заявке сборной на мундиаль. Не вышли на поле полузащитник мюнхенской «Баварии» 27-летний Хамес Родригес и хавбек же из аргентинского «Бока Хуниорс» 24-летний Вильмар Барриос.

Барриос в число лидеров своей сборной не входит, а вот Родригес заслуженно считается одним из ведущих игроков национальной команды. За «Баварию» в минувшем сезоне Родригес провел в трех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 13 результативных передач. И для суперклуба, и для полузащитника числа впечатляющие.

Поэтому отсутствие Родригеса на тренировке опечалило фанатов, хотя причина этого могла быть самой банальной. Никакой информации из штаба сборной Колумбии, касающейся полузащитника, пока не поступало. Ни тренеры, ни игроки с журналистами в ходе тренировки не общались.

Свой первый матч на чемпионате мира колумбийцы проведут 19 июня – они встретятся с японцами в Саранске. 

Следующая новость

Владимир Леонов про ЧМ: Несмотря на всеобщий скепсис, я болею за Россию
Новости дня
15:55
«Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по спору с «Нафтогазом»
15:51
По требованию прокуратуры у татарского ТЮЗа в Казани появились парковочные места для инвалидов

Прокуратура потребовала, чтобы руководитель театра устранил нарушения закона.

15:50
Арбитражный суд РТ признал Анатолия Ливаду банкротом
15:40
В ИА «Татар-информ» расскажут об организации детского отдыха в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:32
В городах Татарстана гает-намазы прочтут в 7 часов

В мечетях, расположенных в деревнях и селах, праздничные намазы начнутся через полчаса после восхода.

15:17
Владимир Леонов про ЧМ: Несмотря на всеобщий скепсис, я болею за Россию

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан отметил, что он неравнодушен к сборной Колумбии.

15:09
В Татарстане заготовлено 17,5 тысячи тонн сенажа

В республике продолжается заготовка кормов на зимний период.

15:08
УНИКС расстался с центровым

Клуб и Григорий Шуховцов расторгли контракт по обоюдному согласию.

15:04
Песков отреагировал на совет россиянкам по общению с иностранцами: «Сами разберутся»
14:54
В Казани прошли первые тренировки приехавших на чемпионат мира по курэш национальных сборных

Первой тренировку на базе казанского Дворца единоборств «Ак Барс» провела команда Болгарии.

14:46
Сборная Колумбии осталась на поле без своего лидера

Полузащитник Хамес Родригес отсутствовал на открытой тренировке.

14:42
Казанский фан-фест ожидает миллион посетителей

Единовременно на площадке фестиваля болельщика сможет находиться 25 тыс. человек.

14:40
В российских городах установят «умные» шлагбаумы
14:26
В Госдуме сообщили, что Украина стягивает военных к границам России
14:24
На ТНВ приступили к съемкам мелодрамы на татарском языке

Премьера многосерийного фильма должна открыть новый телесезон.

14:13
Более тысячи волонтеров будут работать в Казани на ЧМ

Футбольным болельщикам в Казани помогут добровольцы из Татарстана и других российских регионов, а также иностранные волонтеры.

14:10
Сборная Колумбии провела первую открытую тренировку в Казани

Колумбийцы стали вторыми после австралийцев участниками мундиаля, проведшими открытую тренировку в столице РТ.

14:08
Экс-игрок ФК «Рубин» Карадениз подарил Нацмузею РТ именную футболку

Футболка под номером 61 станет экспонатом временной выставки «Татарстан — спортивная столица».

14:06
Путин подписал указ о реорганизации управления по внутренней политике
13:58
Владимир Леонов: Мы ждем шесть аншлагов на «Казань Арене»

Билетов на матчи ЧМ-2018, которые пройдут в Казани, уже практически не осталось, рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

13:54
Президент Российской ассоциации бизнес-образования анонсировал рост цен на обучение

В работе стартовавшей в Казани международной научно-практической конференции бизнес-школ принял участие Президент Татарстана.

13:50
Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии
13:43
По требованию прокуратуры казанским погорельцам выделят новый дом

Больше 10 лет семья из Казани, один из членов которой инвалид второй группы, была вынуждена жить в нечеловеческих условиях.

13:42
Казань вошла в тройку популярных городов у российских туристов-болельщиков ЧМ-2018

Во время мундиаля жилье в столице Татарстана обходится фанатам из России в 3,5 тысячи рублей в сутки.

13:32
Казанцы во время ЧМ-2018 будут получать уведомления о перекрытиях дорог возле Kazan-Arena

Минсвязи РТ будет оповещать пользователей мобильного приложения «Услуги РТ» о планируемых ремонтных работах, отключениях воды или электроэнергии.

События

14 июняВзращенный Казанью: 10 фактов о Станиславе Говорухине в воспоминаниях коллег-земляков

14 июняАйрат Фаррахов: повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет — не самый жесткий вариант

14 июняЧМ по футболу в Казани: на каких улицах ограничат движение и как добираться домой

14 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь