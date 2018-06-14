Казанский фан-фест ожидает миллион посетителей

Единовременно на площадке фестиваля болельщика сможет находиться 25 тыс. человек.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За время чемпионата мира по футболу фестиваль болельщиков на территории Центра семьи «Казан» посетят более одного миллиона человек, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной готовности татарстанской столицы к предстоящему мундиалю.

Единовременная вместимость фан-феста составит 25 тыс. человек, отметил министр.

Для того чтобы посетить фестиваль болельщиков, не нужно иметь при себе Паспорт болельщика или билет на матч. Доступ для всех желающих будет бесплатным и свободным.

По словам главы Министерства по делам молодежи и спорту РТ, на территориии возле «Чаши» установлены два больших телевизора, на которых можно будет посмотреть все 64 матча чемпионата.

Кроме того, на фан-фесте будут организованы активности для детей и кейтеринг-зона. Каждый день для посетителей будет работать культурная программа.