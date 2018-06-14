Казанский фан-фест ожидает миллион посетителей

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За время чемпионата мира по футболу фестиваль болельщиков на территории Центра семьи «Казан» посетят более одного миллиона человек, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной готовности татарстанской столицы к предстоящему мундиалю.
Единовременная вместимость фан-феста составит 25 тыс. человек, отметил министр.
Для того чтобы посетить фестиваль болельщиков, не нужно иметь при себе Паспорт болельщика или билет на матч. Доступ для всех желающих будет бесплатным и свободным.
По словам главы Министерства по делам молодежи и спорту РТ, на территориии возле «Чаши» установлены два больших телевизора, на которых можно будет посмотреть все 64 матча чемпионата.
Кроме того, на фан-фесте будут организованы активности для детей и кейтеринг-зона. Каждый день для посетителей будет работать культурная программа.
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