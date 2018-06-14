В российских городах установят «умные» шлагбаумы

Новые пропускные системы позволят экстренным службам беспрепятственно проезжать во дворы.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В российских городах появятся «умные шлагбаумы». Проект будет реализован в рамках программы «Умный город», которую запустил Минстрой РФ. Об этом пишут «Известия».

Первые «умные» шлагбаумы могут появиться уже в конце этого года во дворах новостроек. Они будут открываться автоматически с помощью мобильного приложения. При этом цифровой ключ можно будет отправлять гостям и экстренным службам, чтобы они могли заехать во двор.

По словам заместителя главы ведомства Андрея Чибиса, техника нового поколения может появиться во всех российских городах. Новые пропускные системы будут удобны в первую очередь для скорой помощи и пожарной службы, подчеркнул Чибис.