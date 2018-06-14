На ТНВ приступили к съемкам мелодрамы на татарском языке

Премьера многосерийного фильма должна открыть новый телесезон.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На телеканале «Новый век» начались съемки многосерийного телефильма «Көтелмәгән кунак» («Нежданный гость»), который телезрители увидят уже осенью. Телесериалом ТНВ планирует открыть очередной телесезон, в котором, согласно традиции, должен быть новый телепроект.

По словам режиссера и соавтора сценария телесериала Нурании Жамали, ей давно хотелось поставить фильм, лейтмотивом которого стало бы повествование о смысле жизни после выхода на пенсию. «Я уверена, что наша жизнь после выхода на пенсию будет такой, какой мы ее для себя сделаем. Это время может быть наполнено чувством удовлетворения и расслабления после многих лет упорного труда, а может стать периодом одиночества и скуки, когда жизнь теряет смысл. Во что именно пенсия превратится для человека, зависит не только от внешних обстоятельств, но и от его собственного отношения к старости», – уверена режиссер.

Действие картины будет разворачиваться в наши дни в коттеджном поселке, где живут несколько семей. У каждой семьи – свои житейские – бытовые и этические – проблемы. Соседи живут за высокими заборами и не знают друг друга. Но однажды с приездом бабая Бакира в поселке все меняется. Появление веселого и мудрого пенсионера влияет на жизнь всех обитателей поселка.

В главных ролях нового сериала заняты, по обыкновению, ведущие актеры Камаловского театра.

Нурания Жамали уверена, что фильм ждет зрительский успех: история, положенная в основу сценария, понятна и близка каждому, а любимые многими татарстанцами артисты сделают ее убедительной.

«"Нежданный гость" – это жизнеутверждающий музыкальный телефильм с красивыми песнями, остроумными шутками, национальным колоритом и капелькой грусти. Фильм, думаю, понравится нашим зрителям», – выразила надежду режиссер и сценарист «Көтелмәгән кунак».

В эфир телесериал на татарском языке «Көтелмәгән кунак» («Нежданный гость») выйдет в сентябре, открыв новый телесезон телеканала «Новый век».