В Госдуме сообщили, что Украина стягивает военных к границам России

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Украина создает разнородную ударную группировку в регионе Азовского моря, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает РИА Новости.
Бальбек напомнил, что у границ с Россией размещается украинская штурмовая авиация, что заставляет Москву продумать дополнительные способы обороны Крыма.
«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — отметил депутат.
По его словам, ни чемпионат мира по футболу, ни «истерики» западного истеблишмента не вынудят Россию в случае агрессии со стороны Украины «сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии».
Нападение на российские объекты в Азовском море будет расценено как полномасштабное военное наступление, и ответные меры последуют зеркальные, добавил Бальбек.
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