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По требованию прокуратуры у татарского ТЮЗа в Казани появились парковочные места для инвалидов

Татар-информ

14 июня 2018, 14:26

Политика

В Госдуме сообщили, что Украина стягивает военных к границам России

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Нападение на российские объекты в Азовском море будет расценено как полномасштабное военное наступление, заявил Руслан Бальбек.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Украина создает разнородную ударную группировку в регионе Азовского моря, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает РИА Новости.

Бальбек напомнил, что у границ с Россией размещается украинская штурмовая авиация, что заставляет Москву продумать дополнительные способы обороны Крыма.

«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — отметил депутат. 

По его словам, ни чемпионат мира по футболу, ни «истерики» западного истеблишмента не вынудят Россию в случае агрессии со стороны Украины «сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии».

Нападение на российские объекты в Азовском море будет расценено как полномасштабное военное наступление, и ответные меры последуют зеркальные, добавил Бальбек.

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