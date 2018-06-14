Болельщики чемпионата мира по футболу смогут посетить елабужские музеи со скидкой

Музейные объекты города продлили режим работы.

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Музеи Елабуги во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 будут работать до 20 часов вечера.

Также с 15 июня по 8 июля все музейно-выставочные объекты Елабужского государственного музея-заповедника болельщики смогут посетить с 50-процентной скидкой. Для этого нужно будет лишь предъявить паспорт болельщика.

