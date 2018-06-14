На Сабантуе в Елабуге впервые организуют конкурс для доярок и механизаторов

Сабантуй в Елабуге пройдет 16 июня, сельчане праздник плуга отметят 17 июня.

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Основные гуляния на Сабантуе в Елабуге развернутся на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный». С самого утра здесь будут работать музыкальные, детские и спортивные площадки и национальные подворья.

Официальная часть праздника начнется с чествования передовиков села и награждения абсолютного батыра сева. В этом году лучшим механизатором района стал житель Старого Куклюка Василий Колбасов. Здесь же, на главной сцене, состоится театрализованное представление, подготовленное студентами Елабужского колледжа культуры и искусств. Далее елабужане и гости смогут принять участие в национальных играх Сабантуя. В отличие от прошлых лет, в этом году пройдут конкурсы среди пахарей и дояров. Например, доярки на время должны будут разобрать и собрать доильный аппарат, а вот пахарям придется вручную спахать участок, который специально отвели рядом с Шишкинскими прудами.

Главный конкурс Сабантуя – корэш. Финальные бои начнутся после 15 часов, сообщают организаторы. Как и в прежние годы, победителей будут определять в нескольких весовых категориях. Главные призы – два автомобиля и квадроцикл. Для поклонников эстрадного творчества на празднике выступит театр песни «Монлы Чаллы» под руководсвтом Виталия Агапова.

Сабантуй в Елабуге пройдет 16 июня, сельчане праздник плуга отметят 17 июня.

