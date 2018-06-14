Сборная Колумбии провела первую открытую тренировку в Казани

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня национальная команда Колумбии провела первую открытую тренировку в Казани. Игроки сборной из Латинской Америки стали вторыми после австралийцев участниками мундиаля, проведшими открытую тренировку в столице РТ.
Прилетевшие вчера в Казань колумбийцы разместились на территории базы стендовой стрельбы «Свияга», расположенной рядом с Иннополисом на живописном берегу Волги.
Добраться до спортсменов оказалось делом непростым. До Иннополиса доехать было просто, а там инспекторы ГИБДД из Набережных Челнов останавливали все машины и разворачивали их в город-спутник Казани. И вот уже оттуда журналистов и болельщиков на автобусах-шаттлах доставляли до следующего поворота дороги, ведущего к базе «Свияга». Дальше желающим пришлось идти пешком, благо было уже недалеко.
Здесь собралось несколько сот человек – все, разумеется, с билетами на единственную трибуну рядом с великолепным полем. Кого только не было – и приехавшие из Колумбии фанаты в майках своей сборной, и волонтеры-колумбийцы, и, конечно, журналисты со всего света.
Анонсированная на 10.00 тренировка стартовала в 10.42, дело для латиноамериканцев обычное. Но само занятие резко отличалось от недавней насыщенной тренировки австралийцев.
Имела место неторопливая разминка на дальней от болельщиков кромке поля с участием 18 полевых игроков и трех вратарей. Колумбийские коллеги быстро разглядели, что нет на поле двух заметных футболистов: полузащитника немецкой «Баварии» Хамеса Родригеса и его коллеги по амплуа из аргентинского «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса. В целом из 23 включенных в заявку сборной Колумбии игроков лишь четверо выступают на родине.
После столь же неторопливой перепасовки колумбийцы, наконец, забегали, начались рывки на скорость через полполя. Работа в парах, упражнения на точность передач. И венцом тренировки стала азартная двусторонка восемь на восемь – условная основа против условных резервистов, «синие» против «оранжевых» по цвету манишек. Еще один футболист, полузащитник Хуан Кинтеро из аргентинского «Ривер Плейта», в сиреневой накидке, играл за тех, кто владел мячом. В итоге победили «синие», забив два безответных мяча в течение одной минуты.
Из всего увиденного за час, отведенный колумбийцами на тренировку, можно сделать вывод, что привезли южноамериканцы весьма квалифицированных исполнителей из «Баварии», «Милана» (защитник Кристиан Сапата), «Арсенала» (голкипер Давид Оспина), «Барселоны» (защитник Йерри Мина) и «Ювентуса» (полузащитник Хуан Куадрадо). Другое дело, что они покажут на поле в матчах ЧМ-2018. Играть же колумбийцам предстоит в группе «Н» вместе с поляками, японцами и сенегальцами. Первый матч сборная Колумбии проведет 19 июня – в Саранске она сыграет с Японией.
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