Более тысячи волонтеров будут работать в Казани на ЧМ

Футбольным болельщикам в Казани помогут добровольцы из Татарстана и других российских регионов, а также иностранные волонтеры.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу в Казани будет работать более тысячи волонтеров, рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной готовности татарстанской столицы к предстоящему мундиалю.

Городские добровольцы работают в пресс-центре, на стадионе «Казань Арена» и казанских улицах. Все волонтеры владеют иностранными языками и могут помочь зарубежным болельщикам на их родном языке, подчеркнул министр.

«Сегодня волонтер — это тот человек, который встречает в позитивном духе, это визитная карточка нашей страны», — отметил Леонов.

По словам министра, со времен Универсиады Казань имеет большой опыт волонтерского движения. Сегодня в Казани работают добровольцы не только из Татарстана, но и из других регионов, а также иностранные волонтеры.