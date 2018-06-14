Марат Ахметов поздравил Кукморский район РТ с историческим достижением по надою молока

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах района за сутки произвели 250 тонн молока.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Кукморский район Татарстана достиг новых высот по производству молока. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов направил телеграмму в адрес главы района Сергея Димитриева, в которой поблагодарил сельчан за труд. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах района за день было получено 250 т молока, среднесуточный надой на одну корову составил 21,9 кг.

«Труженики Кукморского муниципального района достигли очередных весомых результатов в молочном животноводстве. Это историческое достижение – 250 т валового надоя в сутки – стало возможным благодаря упорной, целенаправленной работе специалистов отрасли, внедрению инновационных технологий кормления и содержания дойного поголовья», – говорится в тексте телеграммы.