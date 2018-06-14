Экс-игрок ФК «Рубин» Карадениз подарил Нацмузею РТ именную футболку

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Султан Исхаков
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Бывший игрок казанского ФК «Рубин» Гекдениз Карадениз подарил Национальному музею Республики Татарстан именную футболку под номером 61, который навсегда закреплен в «Рубине» за турецким полузащитником.
Футболка станет экспонатом временной выставки «Татарстан — спортивная столица», которая открылась в одном из залов Нацмузея РТ накануне, 13 июня. Открытие выставки приурочено к чемпионату мира по футболу FIFA-2018, она будет работать до 15 июля. Среди экспонатов — Кубок Гагарина, обладателем которого является хоккейный клуб «Ак Барс», а также многочисленные трофеи других татарстанских клубов по различным видам спорта.
Особое место занимают экспонаты, которые связаны с казанским «Рубином»: это Суперкубок России по футболу и Кубок Чемпионов России по футболу.
С выставкой ознакомился Гекдениз Карадениз. По его словам, спортивным достижениям он, прежде всего, обязан Аллаху и семье — жене, детям и родителям, а также близким друзьям. «Я думаю, это не только мой личный успех, он всегда добывался вместе с командой и болельщиками», — отметил он.
Экс-футболист поздоровался с участниками встречи на татарском языке, после чего расписался в книге посетителей музея. После этого к Караденизу выстроилась толпа фанатов за автографами и фотографиями.
«Мы пока только отчасти отдаем себе отчет в том, событием какого масштаба было участие Гекдениза Карадениза в жизни „Рубина“. Потому что действительно было много побед. Редко встречается футболист, в карьере которого только два спортивных клуба — это турецкий „Трабзонспор“ и казанский „Рубин“. Единственный номер, который он носил — это верность футбольному клубу „Трабзонспор“, патриотом которого он являлся часть своей жизни», — заявила замгендиректора по учету и хранению музейных предметов и соавтор выставки Лилия Саттарова.
38-летний Гекдениз Карадениз был игроком «Рубина» с 2008 года и провел в составе казанского клуба 299 матчей. В мае 2018 года футболист заявил о завершении своей карьеры.
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