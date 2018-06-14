Владимир Леонов: Мы ждем шесть аншлагов на «Казань Арене»

Билетов на матчи ЧМ-2018, которые пройдут в Казани, уже практически не осталось, рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани практически полностью сформирован билетный пул на футбольные матчи чемпионата мира по футболу, рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной готовности Казани к предстоящему мундиалю.

«Мы ждем шесть аншлагов на „Казань Арене“», — заявил министр.

По словам Леонова, порядка 55 — 60 процентов от общей загрузки стадиона составят иностранные болельщики.

В татарстанскую столицу приедет много колумбийских, французских и немецких футбольных фанатов, отметил глава Министерства по делам молодежи и спорту РТ.