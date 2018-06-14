Путин подписал указ о реорганизации управления по внутренней политике

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике, передав ему в том числе вопросы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Реорганизовать управление Президента РФ по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление Президенту РФ и руководителю администрации Президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия Президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований», — следует из документа.
Экспертное управление главы государства будет отвечать за обеспечение деятельности по применению цифровых технологий и технологическое развитие. Управление Президента РФ по общественным проектам реорганизовано, ему передана работа по молодежной политике и патриотическому воспитанию.
Главе администрации Кремля Антону Вайно поручено в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений, отмечается в указе.
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