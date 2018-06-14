Владельцы недвижимости смогут получить бесплатные консультации в офисах МФЦ Казани

Татарстанцев проконсультируют специалисты Кадастровой палаты по РТ.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Жители Татарстана 19 июня во всех офисах МФЦ в Казани смогут получить бесплатные консультации специалистов Кадастровой палаты по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Профессиональные советы владельцы недвижимости смогут получить с 9.00 до 14.00. Обращаться в казанские офисы МФЦ можно по любым вопросам, касающимся кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. При себе необходимо иметь документы на недвижимость.