Президент Российской ассоциации бизнес-образования анонсировал рост цен на обучение

В работе стартовавшей в Казани международной научно-практической конференции бизнес-школ принял участие Президент Татарстана.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Интерес к бизнес-образованию в России растет, в том числе и со стороны иностранных студентов. Это может стать причиной роста стоимости обучения. Об этом сегодня заявил президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов на стартовавшей сегодня в Казани научно-практической конференции «Современные бизнес-школы в эпоху прорывных технологий».

«Интерес к тому, что мы можем дать, начал расти. Виден рост продаж и востребованность онлайн-курсов, рост спроса на специализированные программы со стороны малого и среднего бизнеса. Рост интереса государства к наработкам бизнес-образования. Российский рынок начал оживать и тут же отреагировал попытками повысить цены», – сообщил Мясоедов.

Конференцию впервые принимает К(П)ФУ – единственный университет среди регионов России (помимо вузов Москвы и Санкт-Петербурга), Высшая школа бизнеса которого аккредитована Ассоциацией MBA.

В работе конференции приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, главы ряда республиканских министерств, а также ведущие специалисты в области бизнес-образования в мире и России.

«Если руководители одного из ведущих университетов России и руководитель самой быстро развивающейся части нашей страны – Татарстана открывают конференцию по бизнес-образованию, то это прекрасный знак того, что руководство понимает значимость бизнес-управленческого образования», – выразил уверенность Мясоедов.

«Время не стоит на месте, и мы, если хотим эффективно развиваться, должны оперативно реагировать на изменяющиеся условия и новые вызовы. Президент России Владимир Путин, говоря о национальных приоритетах, подчеркнул важность новых компетенций и знаний, передовых технологий и коммуникаций», – отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«Развитие бизнес-школ имеет существенное практическое значение для экономики республики. Созданная более полутора десятилетий назад Высшая школа бизнеса КФУ сегодня является ведущей республиканской площадкой по подготовке и переподготовке кадров для бизнеса», – подчеркнул в своем выступлении Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что выпускники школы успешно применяют полученные навыки на площадках крупнейших предприятий республики и страны, а сам университет выстроил надежные связи с властью, бизнесом и ведущими международными ассоциациями бизнес-образования.

«Задача конференции – определить новые, перспективные направления сотрудничества», – добавил лидер Татарстана, являющийся и председателем попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета.

Одной из ключевых проблем бизнес-образования не только в России, но и в мире в целом является то, что программы обучения не успевают адаптироваться под быстро меняющиеся потребности глобальной экономики. «Университетская школа сейчас должна всерьез озаботиться вопросами переработки, переосмысления программ по менеджменту», – отметил Мясоедов.

Те, кто проходит обучение, хотят получить максимум информации в минимум времени. Но генеральный директор Ассоциации МВА Эндрю Уилсон предостерегает вузы от излишнего сокращения программ образования. Экономия времени может привести к потерям в качестве обучения.

А вот насыщенность образовательной программы можно повысить. Более того, Оксфорд и бизнес-школа в Мадриде уже разработали и предложили программу онлайн-обучения, где 44 студента из разных стран могут одновременно получать образование в виртуальном классе, используя максимум возможностей профессорско-преподавательского состава всех вузов – участников процесса.

Сергей Мясоедов поднял еще один, по его мнению, важный вопрос: «Ни в одном из законодательных актов о бизнес- и управленческом образовании не говорится ничего. Название "бизнес-школа" у нас тоже законодательно ни в каких актах не обозначено. Рассчитываю на то, что активизация работы российского высшего образования в экспертной группе Комитета Госдумы по образованию поможет нам укрепить легальный статус российского бизнес-образования».

Однако это на это предложение почти сразу нашелся контраргумент у Ильшата Гафурова. «Просил бы не так активизировать законодательное закрепление всего, что касается бизнес-образования. Появятся стандарты, и это приведет к еще большей критике со стороны бизнес-сообщества», – отметил он.

В первую очередь ректор вуза имел в виду то, что при появлении стандартов большинство процессов по адаптации программ обучения под реалии меняющихся глобальных процессов сильно замедлится.

Конференция продлится два дня. За это время ее участники, а регистрацию прошли более 70 специалистов из регионов России, Великобритании, США, Польши и Франции, намерены выработать четкое понимание дальнейшего развития мирового бизнес-образования и необходимых путей взаимодействия.