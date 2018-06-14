В Татарстане заготовлено 17,5 тысячи тонн сенажа

В республике продолжается заготовка кормов на зимний период.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Татарстане, согласно данным на 13 июня, на корм сельскохозяйственным животным в зимний период заготовлено 17,5 тыс. т сенажа и 0,37 тыс. т сена, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В целом по республике многолетние травы скошены на площади более 26 тыс. га, в том числе на сено – 5,4 тыс. га, на сенаж – 11,5 тыс. га, на зеленый корм – 9,9 тыс. га.

Больше всего трав скосили земледельцы Заинского, Азнакаевского, Нурлатского, Аксубаевского, Кукморского и Алексеевского районов.