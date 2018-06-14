Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар заявили о намерении снять фильм о Мордовии, передает РИА Новости.
Глава республики Владимир Волков рассказал, что Депардье уже написал сценарий, а он внес правки. Обе стороны договорились вернуться к вопросам о съемках после проведения чемпионата мира по футболу.
Главные роли в фильме исполнят Депардье и Ришар, которые познакомят зрителей с Мордовией. Волков добавил, что съемки были инициативой актеров.
Депардье стал гражданином России в 2013 году. Он получил прописку в Саранске.
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