Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии

Главные роли в фильме исполнят Депардье и Ришар, которые познакомят зрителей с Мордовией.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар заявили о намерении снять фильм о Мордовии, передает РИА Новости.

Глава республики Владимир Волков рассказал, что Депардье уже написал сценарий, а он внес правки. Обе стороны договорились вернуться к вопросам о съемках после проведения чемпионата мира по футболу.

Главные роли в фильме исполнят Депардье и Ришар, которые познакомят зрителей с Мордовией. Волков добавил, что съемки были инициативой актеров.

Депардье стал гражданином России в 2013 году. Он получил прописку в Саранске.



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