Больше 10 лет семья из Казани, один из членов которой инвалид второй группы, была вынуждена жить в нечеловеческих условиях.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры казанским погорельцам выделят новый дом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В мае 2004 года в доме №10 на улице Колымской в Казани произошел пожар. Спустя два месяца, в июле, семью, которая живет в сгоревшем доме, исполком города признал нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Однако за 14 лет местные власти так и не предоставили жилье семье, один из членов которой инвалид второй группы.

Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд с иском о признании незаконным бездействия исполкома Казани и о предоставлении семье благоустроенного жилья. Тем не менее, суд иск не удовлетворил.

Не согласившись с решением районного суда, прокуратура Кировского района направила апелляцию в Верховный суд республики, который в свою очередь отменил решение Вахитовского районного суда и удовлетворил иск.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.