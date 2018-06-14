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Фото: Михаил Захаров/архив
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры казанским погорельцам выделят новый дом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В мае 2004 года в доме №10 на улице Колымской в Казани произошел пожар. Спустя два месяца, в июле, семью, которая живет в сгоревшем доме, исполком города признал нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Однако за 14 лет местные власти так и не предоставили жилье семье, один из членов которой инвалид второй группы.
Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд с иском о признании незаконным бездействия исполкома Казани и о предоставлении семье благоустроенного жилья. Тем не менее, суд иск не удовлетворил.
Не согласившись с решением районного суда, прокуратура Кировского района направила апелляцию в Верховный суд республики, который в свою очередь отменил решение Вахитовского районного суда и удовлетворил иск.
Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
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