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Татар-информ

14 июня 2018, 13:18

Наука и образование

В Татарстане более 6,7 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

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В республике работают 52 пункта проведения экзамена.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня выпускники России сдают единый государственный экзамен по обществознанию. В Татарстане на традиционно самый массовый экзамен по выбору заявились 6 тыс. 756 человек, что составляет 40,5 процента от общего числа сдающих ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Для сдачи ЕГЭ по обществознанию в республике организованы 52 пункта проведения экзамена, в том числе два ППЭ на дому.

На всех пунктах применяется технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и перевод бланков ответов участников в электронный вид.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 29 заданий: 20 с кратким ответом и девять – с развернутым. В контрольных измерительных материалах ЕГЭ по обществознанию переработана система оценивания нескольких заданий.

Для поступления в вуз за этот экзамен необходимо получить минимум 42 балла. Результаты ЕГЭ по обществознанию станут известны 29 июня.

По информации Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в России подали более 368 тыс. человек, в том числе 362,5 тыс. выпускников этого года.

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