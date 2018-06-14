Экологи Татарстана не выявили опасности при анализе проб из Казанки и Волги

Специально оснащенное судно способно проводить анализ проб воды по ходу движения.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ в ежедневном режиме мониторят состояние Казанки на предмет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Кроме того, специально оборудованное судно в режиме реального времени проводит анализ воды в Волге.

«Есть два вида сточных вод – разрешенные и не разрешенные. Если превышение предельно допустимой концентрации выявлено в незаконном сбросе, то налагается штраф. Если нарушения найдены у тех организаций, которые имеют разрешение на сброс, то с ними проводится работа. Некоторые казанские предприятия вложили по 100 млн рублей в систему очистки сточных вод. Вода в Казанке чистая», – отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

Система, установленная на курсирующем по Волге судне, позволяет контролировать количество загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами коммунальных и промышленных предприятий, в режиме реального времени. Компьютеры, установленные на борту, сразу же проводят анализ воды.

«Специальный преобразователь гидрохимических параметров воды погружается в реку и передает данные на компьютер. Затем проводится анализ на содержание в воде хлоридов, фосфатов, сульфатов, нитратов, поверхностно активных веществ и растворенных нефтепродуктов», – рассказал заместитель начальника Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Андрей Бодяжин.

Анализ воды, проведенный экологами, показал, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в акваториях Казанки и Волги не выявлено.