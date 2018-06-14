Экологи Татарстана не выявили опасности при анализе проб из Казанки и Волги

Рекомендуем
Фото: Александр Елисеев
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ в ежедневном режиме мониторят состояние Казанки на предмет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Кроме того, специально оборудованное судно в режиме реального времени проводит анализ воды в Волге.
«Есть два вида сточных вод – разрешенные и не разрешенные. Если превышение предельно допустимой концентрации выявлено в незаконном сбросе, то налагается штраф. Если нарушения найдены у тех организаций, которые имеют разрешение на сброс, то с ними проводится работа. Некоторые казанские предприятия вложили по 100 млн рублей в систему очистки сточных вод. Вода в Казанке чистая», – отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.
Система, установленная на курсирующем по Волге судне, позволяет контролировать количество загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами коммунальных и промышленных предприятий, в режиме реального времени. Компьютеры, установленные на борту, сразу же проводят анализ воды.
«Специальный преобразователь гидрохимических параметров воды погружается в реку и передает данные на компьютер. Затем проводится анализ на содержание в воде хлоридов, фосфатов, сульфатов, нитратов, поверхностно активных веществ и растворенных нефтепродуктов», – рассказал заместитель начальника Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Андрей Бодяжин.
Анализ воды, проведенный экологами, показал, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в акваториях Казанки и Волги не выявлено.
Следующая новость
Полузащитник Хамес Родригес отсутствовал на открытой тренировке.
Единовременно на площадке фестиваля болельщика сможет находиться 25 тыс. человек.
Премьера многосерийного фильма должна открыть новый телесезон.
Футбольным болельщикам в Казани помогут добровольцы из Татарстана и других российских регионов, а также иностранные волонтеры.
Колумбийцы стали вторыми после австралийцев участниками мундиаля, проведшими открытую тренировку в столице РТ.
Футболка под номером 61 станет экспонатом временной выставки «Татарстан — спортивная столица».
Билетов на матчи ЧМ-2018, которые пройдут в Казани, уже практически не осталось, рассказал министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
В работе стартовавшей в Казани международной научно-практической конференции бизнес-школ принял участие Президент Татарстана.
Больше 10 лет семья из Казани, один из членов которой инвалид второй группы, была вынуждена жить в нечеловеческих условиях.
Во время мундиаля жилье в столице Татарстана обходится фанатам из России в 3,5 тысячи рублей в сутки.
Минсвязи РТ будет оповещать пользователей мобильного приложения «Услуги РТ» о планируемых ремонтных работах, отключениях воды или электроэнергии.
Суд назначил каждому из братьев год колонии общего режима.
Трехкомнатная квартира с камином возле Kazan-Arena обойдется в 30 тысяч рублей в сутки.
В республике работают 52 пункта проведения экзамена.
Злоумышленник вместе с шестью подельниками оформляли ипотеку на безработных жителей республики по «липовым» справкам о доходах.
Ограничение движения вызвано ремонтом канализационного коллектора.
Специально оснащенное судно способно проводить анализ проб воды по ходу движения.
Перед журналистами выступили творческие коллективы района.
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти