В Набережных Челнах братья-грабители угнали мотоцикл, брызнув перцовкой в лицо владельцу

Суд назначил каждому из братьев год колонии общего режима.

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах вынесли приговор братьям-грабителям, которые угнали мотоцикл, брызнув в лицо перцовкой его владельцу, сообщает городской суд.

Челнинец разместил объявление о продаже мотоцикла за 220 тысяч рублей. На него откликнулись два брата. Они пришли к продавцу на «смотрины» товара. Мотоцикл ребятам понравился. Один из покупателей попросил разрешения «сделать круг» на двухколесном транспорте. Владелец разрешил. Когда один из братьев уехал покататься, второй завел разговор о технических характеристиках мотоцикла.

Как выяснилось позже, это был отвлекающий маневр. Старший брат незаметно подъехал сзади и встал на другой стороне улицы, затем подал сигнал младшему. Тот выхватил из кармана баллончик с перцовой жидкостью и брызнул из него в лицо продавцу. Пока продавец протирал глаза, лжепокупатель вскочил на заднее сиденье мотоцикла, после чего братья скрылись с места преступления.

Суд признал лихих мотоциклистов виновными в грабеже и назначил каждому из них год колонии общего режима.