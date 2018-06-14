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Видео опрокинувшегося после столкновения с «ГАЗелью» «КАМАЗа» в Выскогорском районе РТ

Татар-информ

14 июня 2018, 12:58

Общество

Улица Меховщиков в Казани будет закрыта для проезда до конца июля

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Ограничение движения вызвано ремонтом канализационного коллектора.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани продлили до 31 июля ограничение движения по улице Меховщиков на пересечении с улицей Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перекрытие движения связано с ремонтом канализационного коллектора. Ранее планировалось, что улица будет закрыта для проезда транспорта до 20 мая. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца июня на нескольких казанских улицах в Советском районе Казани движения машин будет ограничено.

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